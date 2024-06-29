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12:45, 29 июня 2024Мир

В Иране не смогли избрать президента в первом туре

Во второй тур выборов президента в Иране вышли Саид Джалили и Масуд Пезешкиан

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Первый тур выборов президента Ирана не определил победителя, потому что ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов. Во второй тур вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, сообщает Tasnim.

Повторное голосование состоится 5 июля. Оба кандидата набрали сравнимое количество голосов, с небольшим отрывом конкурента опередил Пезешкиан — 10,4 миллиона голосов против 9,4 миллиона.

Два других претендента заручились меньшей поддержкой. Спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа поддержали 3,3 миллиона избирателей, а шиитского священнослужителя, бывшего главу МВД и Минюста Мостафу Пурмохаммади — 206,3 тысячи. Таким образом, результат второго тура определит выбор сторонников Галибафа.

Второй тур президентских выборов в Исламской Республике Иран назначали только однажды — в 2005 году. Тогда Махмуд Ахмадинежад обошел Али Акбара Хашеми Рафсанджани. В других случаях победитель был известен уже после первого тура.

Внеочередные выборы президента назначены после того, как в мае попал в авиакатастрофу президент Эбрахим Раиси, возвращавшийся из Азербайджана на вертолете. Вместе с ним было еще восемь человек, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. В Тегеране исключили версии внешнего вмешательства или какой-то другой диверсии.

В Иране президент не является главой государства, он уступает по статусу высшему руководителю, который избирается советом экспертов из числа богословов на неограниченный срок. В настоящее время страной правит второй высший руководитель — аятолла Али Хаменеи.

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      Платон Щукин
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