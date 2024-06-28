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09:45, 28 июня 2024Мир

В Иране начались досрочные президентские выборы

В Иране начались досрочные президентские выборы, за пост борются 4 кандидата

Фото: Alaa al-Marjani / Reuters

Досрочные президентские выборы начались в Иране в 08:00 по местному времени, сообщает иранский телеканал IRIB.

Отмечается, что за пост главы государства борются четыре кандидата, ранее допущенных к выборам министерством внутренних дел Ирана.

Блок консерваторов представляют председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили и бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади. От реформистов выступает бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан.

Ранее мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу двух других кандидатов-консерваторов. По его словам, продолжение курса бывшего президента республики Эбрахима Раиси важнее, чем его участие в выборах.

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      Дарья Балацкая
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