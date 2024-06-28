В Иране начались досрочные президентские выборы, за пост борются 4 кандидата

Досрочные президентские выборы начались в Иране в 08:00 по местному времени, сообщает иранский телеканал IRIB.

Отмечается, что за пост главы государства борются четыре кандидата, ранее допущенных к выборам министерством внутренних дел Ирана.

Блок консерваторов представляют председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили и бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади. От реформистов выступает бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан.

Ранее мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу двух других кандидатов-консерваторов. По его словам, продолжение курса бывшего президента республики Эбрахима Раиси важнее, чем его участие в выборах.