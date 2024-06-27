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11:55, 27 июня 2024Мир

Один из кандидатов на пост президента Ирана вышел из гонки

Мэр Тегерана Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана

Фото: Xinhua / Shadati / Globallookpress.com

Мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов-консерваторов. О выходе из предвыборной гонки он написал на странице в соцсети X.

«Я дошел до самого конца определенного законом срока предвыборной гонки, но продолжение курса президента Раиси важнее», — отметил политик.

Он призвал других кандидатов-консерваторов, спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совете Безопасности страны Саида Джалили, объединиться и «не оставлять без ответа законные требования сил революции».

Ранее представитель избирательного штаба при МВД Ирана Мохсен Эслами официально объявил имена шести кандидатов в президенты страны. После снятия кандидатуры Закани, в гонке помимо Галибафа и Джалили остались депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор страны Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

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      Семен Александров
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