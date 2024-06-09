Объявлены имена шести кандидатов в президенты Ирана

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не допустили до выборов в стране

Представитель избирательного штаба при МВД Ирана Мохсен Эслами официально объявил имена шести кандидатов в президенты страны. Об этом он заявил в эфире телеканала IRIB.

Так, в список вошли мэр Тегерана Алиреза Закани, спикер парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф и представитель Высшего руководителя Ирана в совете национальной безопасности республики Саид Джалили. Кроме того, перечень претендентов пополнили депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор страны Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

В то же время до выборов оказались не допущены бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента Али Лариджани.

Ранее в июне сообщалось, что исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер отказался регистрироваться на пост главы государства.