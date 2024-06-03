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16:33, 3 июня 2024Мир

Исполняющий обязанности президента Ирана отказался участвовать в выборах

Tasnim: и.о. президента Ирана Мохбер отказался участвовать в выборах

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер отказался регистрироваться на пост главы государства. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Исполняющий обязанности президента Ирана Мохбер решил не регистрироваться на предстоящих внеочередных президентских выборах вопреки призывам выдвинуть свою кандидатуру», — отмечается в агентстве.

2 июня экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировал свою кандидатуру на выборах.

21 мая совет стражей конституции Ирана утвердил дату новых президентских выборов в стране. Принято решение провести выборы 28 июня.

Досрочные выборы в Иране пройдут в связи с крушением вертолета, в котором находились президент государства Эбрахим Раиси и его соратники.

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      Дарья Устьянцева
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