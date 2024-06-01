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12:32, 2 июня 2024Мир

Экс-глава Ирана Ахмадинежад зарегистрировался на выборах президента

Экс-президент Ирана Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата

Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress.com

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих внеочередных выборах президента. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает Telegram-канал государственного телевидения Ирана.

Канал продемонстрировал видео, на котором Ахмадинежад зашел в здание Министерства внутренних дел для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента.

21 мая совет стражей конституции Ирана утвердил дату новых президентских выборов в стране. Принято решение провести выборы 28 июня. Досрочные выборы в Иране пройдут в связи с крушением вертолета, в котором находились президент государства Эбрахим Раиси и его соратники.

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      Владимир Седов
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