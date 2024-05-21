Mehr: Совет стражей конституции Ирана утвердил дату выборов президента

Совет стражей конституции Ирана утвердил дату новых президентских выборов в стране. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источники.

«Совет стражей согласился с предложением избирательного штаба провести выборы президента 28 июня этого года», — передает агентство.

Согласно Конституции Ирана, до проведения досрочных выборов исполняющим обязанности президента становится первый вице-президент. Досрочные выборы проводятся в течение 50 дней, их организует специальный совет.

20 мая первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер стал исполняющим обязанности президента до выборов в стране.

Досрочные выборы в Иране пройдут с связи с крушением вертолета, в котором находились президент государства Эбрахим Раиси и его соратники.