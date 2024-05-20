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08:36, 20 мая 2024Мир

Первый вице-президент Ирана станет исполняющим обязанности президента до выборов

Первый вице-президент Ирана Мохбер станет исполняющим обязанности президента

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер станет исполняющим обязанности президента до выборов в стране. Об этом сообщает Tasnim News.

«Мохбер заступил на должность исполняющего обязанности президента с согласия Верховного лидера [аятоллы Хаменеи]», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что подготовка к выборам должны провести не позднее, чем через 50 дней.

Ранее иранский вице-президент Мохсен Мансури подтвердил гибель главы Исламской Республики Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Он уточнил, что, вероятно, в авиакатастрофе не удалось выжить и министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору провинции Восточный Азербайджан Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

19 мая вертолет, в котором находился президент Ирана, жестко приземлился в Восточном Азербайджане. На место аварии прибыли спасатели, однако плохие погодные условия значительно осложнили поисковую операцию.

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      Виктория Кондратьева
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