В Иране исключили падение вертолета президента из-за диверсии

Генштаб ВС Ирана исключил версию падения вертолета Раиси в результате диверсии

Генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана исключил версию падения вертолета президента страны Эбрахима Раиси в результате диверсии. Об этом сообщается в докладе Верховного комитета по расследованию размеров и причин катастрофы, опубликованном на сайте IRIB.

«Возникновение взрыва, вызванного диверсией во время полета или момента перед столкновением воздушного судна со склонами высот, исключено», — говорится в тексте.

Главную причину крушения вертолета пока не выяснили, но расследование будет продолжаться, пока ее не найдут, подчеркивает Генштаб ВС Ирана. Результаты сразу же опубликуют.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел крушение. Помимо Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.