20:21, 1 марта 2026

В сети вспомнили слова Вэнса о высокой цене нападения США на Иран

Репортер Смирнов вспомнил слова Вэнса о высокой цене нападения США на Иран
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

Репортер кремлевского пула Дмитрий Смирнов в сети вспомнил слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о высокой цене нападения США на Иран. Пост появился в Telegram-канале «Пул N3», где опубликовано видео соответствующего интервью американца.

«Интересы Америки порой будут отличаться. Иногда наши интересы совпадают, а иногда — расходятся. И, на мой взгляд, наш основной интерес заключается в том, чтобы не вступать в войну с Ираном. Это стало бы колоссальным отвлечением ресурсов и обошлось бы нашей стране чрезвычайно дорого», — заявлял Вэнс в 2024 году.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

