Трамп сделал заявление о сроках операции против Ирана

По прогнозам, операция США против Ирана продлится от четырех до пяти недель, но ее сроки могут быть увеличены. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслирует Associated Press (AP).
«Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше», — отметил американский лидер.
По словам главы Белого дома, США готовы вести операцию против Ирана настолько долго, насколько потребуется.
Ранее Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране при появлении необходимости.