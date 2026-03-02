Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:10, 2 марта 2026Мир

Трамп сделал заявление о сроках операции против Ирана

Трамп: Операция в Иране продлится четыре или пять недель, но может быть продлена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По прогнозам, операция США против Ирана продлится от четырех до пяти недель, но ее сроки могут быть увеличены. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслирует Associated Press (AP).

«Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше», — отметил американский лидер.

По словам главы Белого дома, США готовы вести операцию против Ирана настолько долго, насколько потребуется.

Ранее Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране при появлении необходимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Россия запустила рекордное за три года количество ракет в зоне СВО

    Москвич объяснил свою вину в смертельном ДТП с подростком

    Россиянка раскрыла стоимость дороги из ОАЭ на родину через Оман

    Трамп рассказал о «колоссальной угрозе» США со стороны Ирана

    Врач предупредила о пагубном влиянии сериалов по вечерам

    Две страны захотели обратиться к Трампу с просьбой по Ирану

    Малышева назвала защищающий сердце и сосуды суп

    Стал известен следующий соперник Зенита в товарищеских матчах

    В Москве проснулись ужи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok