19:03, 2 марта 2026

Трамп не исключил наземной операции США в Иране

Виктория Кондратьева
Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране при необходимости. Его слова передает The New York Post (NYP).

«У меня нет никаких возражений против отправки войск для наземной операции. Другие президенты говорят: "Не будет никаких наземных операций". Я же так не говорю», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что наземная операция, «вероятно, не понадобится». При этом он не исключил ее проведения, если она «будет необходима».

Ранее министр войны США заявил, что в Иране на данный момент нет американских войск, однако он не исключил возможности их развертывания в будущем.

