03:55, 3 марта 2026Мир

Трамп сделал новое эмоциональное заявление об Иране

Трамп заявил, что Иран мог получить ЯО еще три года назад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: NATHAN HOWARD / Reuters

Иран мог получить ядерное оружие еще три года назад. В том случае, если бы Соединенные Штаты не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку Барака Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», — указал политик.

Трамп также добавил, что считает СВПД самой опасной сделкой, в которую когда-либо вступали Штаты.

Ранее министр войны США Пит Хегсет рассказал, что Штаты хотят уничтожить иранские наступательные ракеты и их производство, а также военный флот и инфраструктуру безопасности Ирана. По его словам, выполнение этих пунктов плана Вашингтона приведет к тому, что Тегеран будет неспособен обзавестись ядерным оружием.

В феврале Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон пока не получил от Ирана обещания не разрабатывать ядерное вооружение. По словам американского лидера, Тегеран хочет заключить сделку, но США «не слышали заветных слов, что у них никогда не будет [ядерного] оружия».

