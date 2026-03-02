Реклама

17:15, 2 марта 2026Мир

Пентагон назвал свои цели в Иране

Хегсет: США хотят уничтожить ракеты, флот и инфраструктуру безопасности Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AAron Ontiveroz / The Denver Post / Getty Images

США хотят уничтожить иранские наступательные ракеты и их производство, а также военный флот и инфраструктуру безопасности Ирана. Цели Пентагона назвал министр войны США Пит Хегсет, передает The Times of Israel.

«Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности», — заявил шеф Пентагона, обозначая цели операции.

По словам Хегсета, выполнение этих пунктов плана Вашингтона приведет к тому, что Тегеран будет неспособен обзавестись ядерным оружием.

Ранее Хегсет заявил, что американских войск в Иране на данный момент нет. При этом он не исключил их развертывания, отметив, что США готовы далеко пойти ради своих интересов.

