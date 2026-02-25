Реклама

Мир
11:01, 25 февраля 2026Мир

Иран не дал обещания США отказаться от ядерного оружия

Трамп: Иран не отказался от ядерного оружия и заявил о желании заключить сделку
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: NATHAN HOWARD / Reuters

Вашингтон пока не получил от Ирана обещания не разрабатывать ядерное вооружение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, Тегеран хочет заключить сделку, но США «не слышали заветных слов, что у них никогда не будет [ядерного] оружия».

Трамп уточнил, что Иран уже создал ракеты, которые могут достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.

Ранее американский сенатор-республиканец Тед Круз заявлял, что США могут нанести удары по Ирану в течение нескольких дней, однако откажутся от наземной операции.

