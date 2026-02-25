В Сенате США предрекли удары по Ирану в течение нескольких дней

Сенатор Круз: США могут нанести удары по Ирану в течение нескольких дней

США могут нанести удары по Ирану в течение нескольких дней, однако откажутся от наземной операции. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз в интервью CNBC.

«Я думаю, существует очень реальная вероятность того, что мы увидим ограниченные удары, возможно, в течение нескольких дней», — отметил Круз.

При этом сенатор исключил проведение наземной операции с участием американских войск. По его словам, Вашингтон стремится дать иранцам «возможность свергнуть свое правительство», которое «никогда не было так слабо».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Марк Фаулер заявил, что смену власти в Иране должны осуществить сами жители Исламской Республики.

