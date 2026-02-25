Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:09, 25 февраля 2026Мир

В Сенате США предрекли удары по Ирану в течение нескольких дней

Сенатор Круз: США могут нанести удары по Ирану в течение нескольких дней
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Тед Круз

Тед Круз. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

США могут нанести удары по Ирану в течение нескольких дней, однако откажутся от наземной операции. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз в интервью CNBC.

«Я думаю, существует очень реальная вероятность того, что мы увидим ограниченные удары, возможно, в течение нескольких дней», — отметил Круз.

При этом сенатор исключил проведение наземной операции с участием американских войск. По его словам, Вашингтон стремится дать иранцам «возможность свергнуть свое правительство», которое «никогда не было так слабо».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Марк Фаулер заявил, что смену власти в Иране должны осуществить сами жители Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Улитки внесли коррективы в планы Трампа

    Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

    У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

    Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok