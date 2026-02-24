Реклама

В США предложили самый разумный способ для смены власти в Иране

WP: Смену режима в Иране должны осуществить сами иранцы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Смену власти в Иране должны осуществить сами жители Исламской Республики. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Марк Фаулер в статье для The Washington Post (WP).

«В этот напряженный момент Вашингтону необходимо реализовать стратегию в отношении Ирана, которая учитывает простую истину: устойчивые перемены произойдут только благодаря самим иранцам», — сказано в сообщении.

По мнению автора материала, настоящий момент является редкой точкой уязвимости для клерикального режима в Тегеране, который сталкивается с внутренним давлением и массовыми протестами.

При этом Фаулер предупредил, что прямые военные удары по Ирану могут лишь укрепить позицию властей, а не ослабить их.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с призывом заключить сделку. При этом он предупредил, что если иранские власти не согласятся на нее, то Тегеран ожидает «очень плохой день».

