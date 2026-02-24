Трамп пригрозил Ирану «плохим днем»

Трамп: Отсутствие сделки станет очень плохим днем для Ирана

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с призывом заключить сделку. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что предпочел бы заключить соглашение. В противном случае, пообещал американский лидер, Тегеран ожидают последствия. «Но если мы не сделаем этого, это будет очень плохим днем для этой страны и ее людей», — написал он.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что работа представителей США и Ирана над элементами сделки продолжается. По его словам, на встрече в Женеве на текущей неделе стороны могут обсудить предварительный вариант текста соглашения по атомному вопросу. Политик высказал мнение, что сейчас нет необходимости в большом количестве деталей и речь должна идти о том, чтобы «договориться об основных вещах».