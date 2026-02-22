Реклама

Глава МИД Ирана рассказал о работе над соглашением с американцами

Аракчи: Работа США и Ирана над деталями сделки продолжается
Дмитрий Воронин
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Работа представителей США и Ирана над элементами сделки продолжается; на встрече в Женеве на следующей неделе стороны могут обсудить предварительный вариант текста соглашения по атомному вопросу, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Его цитирует РИА Новости.

Иранский министр подчеркнул, что, с его точки зрения, сейчас нет необходимости в большом количестве деталей и речь должна идти о том, чтобы «договориться об основных вещах». «Иранская ядерная программа мирная и остается мирной навсегда, в то же время больше санкций будут сняты», — сказал Аракчи о концепции соглашения в интервью телеканалу CBS.

Ситуация вокруг Ирана остается крайне напряженной, несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в ходе двусторонних переговоров несколько дней назад. Цены на нефть вновь начали расти после того, как Тегеран из-за военных учений перекрыл Ормузский пролив, через который проходит примерно 20 процентов всего объема ‌потребляемой в мире нефти, а Вашингтон допустил публикацию в СМИ плана Пентагона по поводу военной операции против Ирана, «напоминающей полноценную войну».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвел 19 февраля не более 10-15 дней на достижение договоренностей по ядерному вопросу. Тем временем, журналисты уже называют предполагаемые даты американского удара по Ирану, а в самой стране из-за угроз США якобы подготовили план действий на случай ликвидации верховного лидера Али Хаменеи.

