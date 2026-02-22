Названы вероятные сроки удара США по Ирану

Bild: США могут нанести удар по Ирану 23 или 24 февраля

Соединенные Штаты Америки (США) могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля. Об этом сообщает газета Bild. Цитату из нее приводит РИА Новости.

«Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что американское правительство тем временем якобы приняло решение о военном ударе.<…> Источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник», — сказано в публикации.

Кириаку отметил, что в администрации президента США за атаку на Иран выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность ликвидации отдельных лиц в рамках атаки на Иран. Однако не раскрывалось, какие именно лица могут стать целью ударов и как американские военные могут попытаться осуществить смену режима без задействования крупных наземных сил. Агентство Reuters со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщило, что планирование возможной атаки находится на продвинутой стадии.