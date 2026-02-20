Реклама

Раскрыта деталь плана США по атаке на Иран

Reuters: США рассматривают ликвидацию отдельных лиц в Иране
Виктория Кондратьева
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

США рассматривают возможность ликвидации отдельных лиц в рамках атаки на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

«Cреди вариантов рассматривается, в частности, нанесение ударов по отдельным лицам и даже попытка смены режима в Тегеране в случае приказа со стороны президента [США] Дональда Трампа», — утверждается в публикации.

Собеседники агентства не стали раскрывать, какие именно лица могут стать целью ударов и как американские военные могут попытаться осуществить смену режима без задействования крупных наземных сил. В материале отмечается, что планирование возможной атаки находится на продвинутой стадии.

Ранее стало известно, что совет управляющих Международного агентства по атомной энергии 2 марта проведет пятидневное заседание в Вене, в результате которого Ирану может быть вынесено предупреждение.

