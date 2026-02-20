Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

15:24, 20 февраля 2026Мир

Повод для атаки США на Иран раскрыли

Bloomberg: Поводом для атаки США на Иран может стать предупреждение МАГАТЭ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 2 марта проведет пятидневное заседание в Вене, в результате которого Ирану может быть вынесено предупреждение. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что решением Совета управляющих МАГАТЭ иранский вопрос может быть передан в Совет Безопасности ООН для принятия дальнейших мер.

Это может привести к повторению ситуации, когда Израиль в июне 2025 года нанес удары по Ирану после того, как Совет управляющих МАГАТЭ вынес Тегерану предупреждение за отказ сотрудничать с инспекторами. США тогда заявили, что оно является юридическим основанием для военных действий.

«Это потенциально дает администрации повод для атаки на Иран с целью смены режима», — заявил бывший руководитель Секции координации политики в области проверки и сохранности МАГАТЭ Тарик Рауф.

Ранее источники ABC News сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по объектам на территории Ирана.

