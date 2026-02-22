В Иране разработали план на случай гибели Хаменеи и атак США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай своей гибели. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

В публикации говорится, что с момента протестов и угроз ударов со стороны США 67-летний Лариджани, бывший командир Корпуса стражей исламской революции и глава высшего совета национальной безопасности, фактически управляет Ираном. В тексте уточняется, что Хаменеи поручил Лариджани и нескольким другим близким политическим и военным соратникам обеспечить выживание Исламской Республики в случае бомбардировок и даже гибели самого аятоллу Хаменеи.

Ранее Axios написало, что власти США допускают ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.