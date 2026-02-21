Стало известно о планах США по возможной ликвидации лидера одной страны

Axios: США рассматривают возможность ликвидации лидера Ирана Хаменеи и его сына

Власти США допускают ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванного советника американского президента Дональда Трампа.

По его словам, Вашингтон рассматривает разные варианты для разрешения ситуации вокруг Ирана. «У них есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет, в итоге, выбран», — рассказал советник.

Как отмечается в статье, вариант с ликвидацией Хаменеи и его сына был представлен американскому президенту несколько недель назад.

Ранее источники ABC News сообщили, что Трамп рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по объектам на территории Ирана. По их информации, у Вашингтона «достаточно имеющихся ресурсов для проведения многонедельной кампании» против Тегерана, что породило предположения о том, что «США находятся на грани войны».