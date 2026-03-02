Реклама

Трамп рассказал о «колоссальной угрозе» США со стороны Ирана

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Vahid Salemi / AP

Развитие ракетной программы Ирана представляло бы колоссальную угрозу безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

«Программа режима по созданию конвенциональных баллистических ракет развивалась быстро и стремительно, представляя собой явную колоссальную угрозу для США и наших войск, дислоцированных за рубежом», — сказал американский лидер.

По его словам, к моменту начала операции США Тегеран уже имел в своем арсенале ракеты, способные нанести удар по Европе и американским военным базам в регионе, а также был близок к созданию межконтинентальных ракет, которые представляли бы угрозу территории Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что операция США против Ирана, по текущим прогнозам, может продлиться от четырех до пяти недель, но ее сроки могут быть увеличены. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы вести боевые действия настолько долго, насколько потребуется.

