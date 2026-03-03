Реклама

02:02, 3 марта 2026Мир

В Иране назвали позорный поступок США и Израиля

Пезешкиан: Убийство Хаменеи принесет США и Израилю лишь позор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи принесет Соединенным Штатам и Израилю лишь позор. Об этом рассказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан в Telegram-канале.

«Убийство великого верховного лидера Ирана принесет США и Израилю лишь позор», — отметил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана продлится менее четырех недель. В свою очередь, американист Константин Суховерхов заявил, что кончина верховного лидера Ирана Али Хаменеи не является конечной задачей операции США и Израиля против Исламской Республики.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

