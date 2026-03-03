Уиткофф высказался о возможности сделки с Ираном

Уиткофф заявил, что США осознали невозможность сделки с Ираном

Невозможность сделки с Ираном представители Соединенных Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.

Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую — Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана продлится менее четырех недель. В свою очередь, американист Константин Суховерхов заявил, что кончина верховного лидера Ирана Али Хаменеи не является конечной задачей операции США и Израиля против Исламской Республики.