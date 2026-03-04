Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 4 марта 2026МирЭксклюзив

В Британии раскрыли проблемы армии США из-за конфликта с Ираном

Леви: США столкнулись с проблемами в армии из-за конфликта с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeff Haynes / Reuters

США столкнулись с проблемами в армии из-за конфликта с Ираном, и администрация президента Дональда Трампа показывает признаки раскола по этому вопросу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Также возникают вопросы о степени напряженности внутри американских вооруженных сил, а также более широкие вопросы для Америки и ее союзников относительно того, насколько они хотят истощить определенные военные запасы, раскрыть некоторые свои технологии и возможности и довести себя до истощения в ненужной войне на Ближнем Востоке по собственному выбору», — указал эксперт.

При этом Леви подчеркнул, что не все в Белом доме согласны с курсом Трампа по Ирану. По его словам, такая стратегия вызывает недовольство тех чиновников, которые нацелены на сдерживание Китая, а не ввязывание в ближневосточные конфликты.

Летом прошлого года замглавы Пентагона по военно-политическим вопросам Элбридж Колби — которого считают фактическим главой военного ведомства — встал в оппозицию Трампу во время конфликта с Ираном. По мнению чиновника, приоритетом США остается противостояние с Китаем, а не распыление ресурсов на Ближнем Востоке. По данным журнала Politico, эта критика «подорвала позиции Трампа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ после слов Зеленского о создании буферной зоны в России

    Японцы захотели белого медведя из России и согласились поменяться на капибар

    В России призвали ограничить один вид рекламы

    Мужчина захотел переспать с девушкой и напоил текилой до смерти

    Сексолог рассказала о неожиданных бонусах секса с кашляющей женщиной

    Губернатор раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на Ростовскую область

    В Британии раскрыли проблемы армии США из-за конфликта с Ираном

    Силовики сообщили о переброске под Сумы бойцов украинского спецназа

    ВСУ атаковали электропоезд в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok