В Британии раскрыли проблемы армии США из-за конфликта с Ираном

Леви: США столкнулись с проблемами в армии из-за конфликта с Ираном

США столкнулись с проблемами в армии из-за конфликта с Ираном, и администрация президента Дональда Трампа показывает признаки раскола по этому вопросу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Также возникают вопросы о степени напряженности внутри американских вооруженных сил, а также более широкие вопросы для Америки и ее союзников относительно того, насколько они хотят истощить определенные военные запасы, раскрыть некоторые свои технологии и возможности и довести себя до истощения в ненужной войне на Ближнем Востоке по собственному выбору», — указал эксперт.

При этом Леви подчеркнул, что не все в Белом доме согласны с курсом Трампа по Ирану. По его словам, такая стратегия вызывает недовольство тех чиновников, которые нацелены на сдерживание Китая, а не ввязывание в ближневосточные конфликты.

Летом прошлого года замглавы Пентагона по военно-политическим вопросам Элбридж Колби — которого считают фактическим главой военного ведомства — встал в оппозицию Трампу во время конфликта с Ираном. По мнению чиновника, приоритетом США остается противостояние с Китаем, а не распыление ресурсов на Ближнем Востоке. По данным журнала Politico, эта критика «подорвала позиции Трампа».