Организаторы ОИ в Токио подготовили для спортсменов десятки тысяч презервативов

Организаторы Олимпиады в Токио подготовили 150 тысяч презервативов для спортсменов, которые примут участие в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

Отмечается, что на предыдущих Играх, прошедших в 2014 году в бразильском Рио-де-Жанейро, организаторы выдали атлетам 450 тысяч презервативов. Перед грядущими соревнованиями спортсменам рекомендуется «избегать ненужных форм физического контакта», включая рукопожатия.

3 февраля сообщалось, что организаторы Игр решили запретить болельщикам кричать и петь. Спортсменов разрешено будет поддерживать только аплодисментами.

В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры перенесут на один год и проведут летом 2021-го в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.