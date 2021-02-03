Представлены правила проведения Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. Они доступны на официальном сайте соревнований.

В частности, спортсмены должны использовать приложение, в котором отчитаются о самочувствии. Им также следует избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Кроме того, атлеты не смогут приходить на трибуны в качестве зрителей, а за две недели до поездки в Токио должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Уточняется, что в составлении правил принимали участие Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр.

В ноябре 2020 года было названо условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио. Уточнялось, что на трибуны можно будет попасть только со справкой о пройденной вакцинации от коронавируса.

В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры 2020 проведут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии. Они должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.