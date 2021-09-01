Винер-Усманова в жестком разговоре убедила сестер Авериных остаться в спорте

Винер-Усманова о разговоре с гимнастками Авериными: вы будете подводить народ?

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о разговоре с Ариной Авериной, которая хотела завершить выступления после Олимпиады в Токио. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Винер-Усманова заявила, что Аверина позвонила ей и попыталась завести разговор о возможном уходе из сборной. Сестры намеревались оставить спорт и поступить в институт. Тренер резко отреагировала на это и в жесткой беседе убедила спортсменок отказаться от этой идеи.

Винер-Усманова призналась, что назвала Арину Аверину «мокрой курицей» и напомнила ей о том, с каким вниманием за выступлениями сестер на Олимпиаде следила вся страна. «Вы как смеете уходить. С ума сошли, вы собираетесь подвести народ?» — спросила Винер-Усманова.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота. Дина Аверина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина осталась без медали, заняв четвертое место. Судейство в личном многоборье вызвало недовольство со стороны российских спортивных чиновников, болельщиков и журналистов.