Винер-Усманова назвала россиянку во главе судей на ОИ причиной победы Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась по вопросу судейства в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит Telesport.

Винер-Усманова посчитала, что присутствие россиянки Натальи Кузьминой во главе судейского корпуса на ОИ повлияло на победу израильтянки Линой Ашрам. «Она сейчас готовится к выборам, и ей нужно было показать, что она для России ничего делать не может, не хочет и не должна. Даже если Россия не нуждается в этом, а просто хочет справедливости», — назвала причину она.

20 августа Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась выполнить запрос Олимпийского комитета России (ОКР). FIG не выдала видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. До этого федерация положительно оценила судейство на олимпийском турнире.

В FIG был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В финале личного многоборья Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.