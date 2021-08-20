Международная федерация гимнастики отказалась выдать протоколы Авериных с ОИ

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась выполнить запрос Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил руководитель российской делегации на соревнованиях Андрей Конокотин.
Он заявил, что FIG не выдала видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. Конокотин добавил, что ОКР остался недоволен ответом FIG на их запрос. По его мнению, международная федерация не предоставила аргументированные ответы по судейству выступлений Авериных.
19 августа FIG выступила с заявлением относительно судейства на Играх в Токио. В нем федерация одобрила работу арбитров и осудила угрозы в их адрес в социальных сетях.
В FIG был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В финале личного многоборья израильтянка Линой Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.