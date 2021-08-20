Международная федерация гимнастики отказалась выдать протоколы Авериных с ОИ

FIG отказалась выдать протоколы сестер Авериных с Олимпиады, и этим остался недоволен ОКР

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась выполнить запрос Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил руководитель российской делегации на соревнованиях Андрей Конокотин.

Он заявил, что FIG не выдала видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. Конокотин добавил, что ОКР остался недоволен ответом FIG на их запрос. По его мнению, международная федерация не предоставила аргументированные ответы по судейству выступлений Авериных.

19 августа FIG выступила с заявлением относительно судейства на Играх в Токио. В нем федерация одобрила работу арбитров и осудила угрозы в их адрес в социальных сетях.

В FIG был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В финале личного многоборья израильтянка Линой Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.