Член Международной федерации гимнастики подал протест из-за судейства Авериных

Первый вице-президент FIG направил протест по поводу работы судей на Олимпиаде

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов остался недоволен судейством соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом руководитель российской делегации на соревнованиях Андрей Конокотин сообщил ТАСС.

Конокотин рассказал, что Титов направил дополнительный протест, и добавил, что заявление должно быть рассмотрено исполкомом организации. Он посчитал, что необходимо задействовать все доступные ресурсы, чтобы получить пояснения по судейству россиянок Дины и Арины Авериных.

Ранее 20 августа FIG отказалась выполнить запрос Олимпийского комитета России (ОКР). FIG не выдала видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. До этого федерация осудила угрозы в адрес судей в социальных сетях.

В FIG был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В финале личного многоборья израильтянка Линой Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.