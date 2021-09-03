Судья по фигурному катанию предрек войну против россиянок

Российский судья по фигурному катанию Александр Веденин поделился ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Недавно свергли с пьедестала российских художниц. Следующие виды спорта — фигурное катание и синхронное плавание. Важно отслеживать, против кого развяжут информационную войну, кого будут гнобить за ребра и недокруты», — предрек Веденин.

Судья вспомнил о том, что перед ОИ-2018 канадские функционеры «своей закулисной игрой» влияли на фигуристку Евгению Медведеву, которая заняла второе место.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей. Дина Аверина уступила первое место в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, а ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало недовольство со стороны российских спортивных чиновников и журналистов.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.