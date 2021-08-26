Работавшая на Олимпиаде судья назвала Авериных лучшими гимнастками Игр

Работавшая на Олимпиаде в Токио судья из Узбекистана: сестры Аверины были лучшими на Играх

Судья из Узбекистана Талия Абдураманова, работавшая на личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, высказалась об итогах турнира. Об этом сообщает Sports.ru.

Она была арбитром в бригаде, оценивавшей технику исполнения. Абдураманова назвала россиянок Дину и Арину Авериных лучшими на Играх в этом компоненте. Судья подчеркнула, что это получило отражение в ее оценках.

«А вот всего, что происходило в главном судейском корпусе, не знаю. Честно говоря, передо мной до сих пор стоит вопрос, как так получилось и почему», — добавила арбитр. Абдураманова также заявила, что после Игр получила много оскорбительных посланий, хотя и не заслуживала этого.

20 августа Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась выполнить запрос Олимпийского комитета России. FIG не выдала видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио. До этого федерация положительно оценила судейство на олимпийском турнире.

Золото в личном многоборье завоевала израильтянка Линой Ашрам. Дина Аверина заняла второе место, а ее сестра-близнец Арина оказалась на четвертой позиции. Российская сторона посчитала, что судейство на Олимпиаде было необъективным.