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Авербух заявил о победе бывшей супруги Лобачевой над алкоголизмом

Фигурист Авербух заявил, что его бывшая жена Лобачева победила алкогольную зависимость
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Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

47-летний фигурист и хореограф Илья Авербух накануне опубликовал в своем Instagram фотографию, где запечатлен рядом со своей бывшей супругой фигуристкой Ириной Лобачевой и с тренером Натальей Линичук. Многие подписчики начали писать про проблемы Лобачевой с алкоголизмом, но Авербух вступился за нее в комментариях.

«Лицо запитое! Показывали ее как-то по телевизору. И она сама сознавалась в том, что закладывала за воротничок», — написал один из пользователей социальной сети. В ответ спортсмен заявил, эта проблема осталась в прошлом, так как Ирине удалось победить алкогольную зависимость, и в данный момент она ведет здоровый образ жизни.

Фигурист подчеркнул, что не потерпит критики в адрес Лобачевой и попросил подписчиков быть повежливее в своих высказываниях. «Мы это уже победили! Ира в хорошей форме и много работает — тренирует. Прошу уважения!» — заявил Авербух.

Ранее сообщалось, что Лобачева обвинила новую пассию Авербуха Елизавету Арзамасову в преследовании личных выгод. Спортсменка посчитала главным секретом привлекательности бывшего мужа для артистки его финансовую состоятельность. Затем она поменяла отношение к Арзамасовой в положительную сторону.

Авербух в паре с Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр. Хореограф был женат на спортсменке с 1995 по 2007 год. Долго время считалось, что Лобачева является алкозависимой. Однако сама она утверждала, что у нее уже давно не было проблем с алкоголем, и она даже успешно вылечилась от пагубного пристрастия в реабилитационном центре.

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