Бывшая жена Авербуха отреагировала на его свадьбу со звездой «Папиных дочек»

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева, состоявшая в браке с Ильей Авербухом, отреагировала на свадьбу хореографа со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Елизаветой Арзамасовой. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Спортсменка призналась, что актриса нашла с ней общий язык перед свадьбой. «Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи», — пояснила она, пожелав Арзамасовой и Авербуху счастья.

Лобачева пока не поздравляла супругов со свадьбой из-за загруженности на работе. Однако их поздравил общий сын фигуристки и Авербуха — Мартин. «Арзамасова ему нравится. Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой», — добавила она.

В июле Лобачева раскритиковала новую избранницу бывшего мужа, посчитав ее корыстной. Она рассказала, что общалась с сыном, попросив его быть осторожным с новой избранницей отца. По ее словам, если Авербух пропишет Арзамасову в своей квартире, то сын останется только с ее недвижимостью и квартирой.

О свадьбе 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно 20 декабря. Когда и в каком ЗАГСе расписалась пара — не уточняется.

Пара впервые рассказала о своих отношениях в сентябре, появившись в шоу «Вечерний Ургант». Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи решили сделать исключение.

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