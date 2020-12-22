Авербух впервые прокомментировал свадьбу со звездой «Папиных дочек»

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Его слова приводит Starhit.

Авербух заявил, что не собирался скрывать столь важное для него событие. Он подчеркнул, что в его жизни наступил большой медовый месяц, который он надеется сохранить на всю жизнь. «Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь», — поблагодарил хореограф своих фанатов за добрые слова.

О свадьбе 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно 20 декабря. Когда и в каком ЗАГСе расписалась пара — не уточняется.

Пара впервые рассказала о своих отношениях в сентябре этого года, появившись в шоу «Вечерний Ургант». Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи «Вечерний Ургант» решили сделать исключение.