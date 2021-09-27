Бородина оправдалась за «одинаковые лица» с подругами на фото

Российскую блогершу и ведущую Ксению Бородину заподозрили в фотошопе на новом снимке. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фото 38-летняя знаменитость позирует вместе с подругами в ресторане. Пользователи сети обвинили ее в обильной ретуши и заявили, что все лица на снимке — одинаковые. «Почему все так похожи?», «Все на одно лицо», «Вы все такие одинаковые», «Клоны», «Не пойму, Бородина слева или справа?», «Вы меня, конечно, извините, но вы все на одно лицо», — высказывались они.

Бородина ответила на обвинения хейтеров в своих Instagram-сторис. «Хочется часть подписчиков после комментов под последним постом отправить к окулисту! (…) Где тут одинаковые лица, у меня реально красивые подруги! Я ими горжусь! И не все мои девочки на фото, но я каждую свою подругу считаю красавицей!» — оправдалась она.

Ранее в сентябре Бородина приняла участие в откровенной фотосессии после развода. Звезду запечатлели в латексном бежевом платье бренда Giuseppe di Morabito, которое оформлено глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви Бородина выбрала туфли Saint Laurent на высоком каблуке белого цвета.