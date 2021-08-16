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Российский телеведущий оценил состояние Бородиной после развода

Телеведущий Кушанашвили заявил, что Бородина тяжело переживает расставание с Омаровым
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Ксения Бородина
Ксения Бородина
Фото: @borodylia

Российский телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о том, как чувствует себя его коллега Ксения Бородина после развода c бизнесменом Курбаном Омаровым. Заявление прозвучало в эфире выпуска его шоу «Каково?!», запись которого доступна на YouTube.

Кушанашвили заявил, что телеведущая тяжело переживает разрыв с мужем. Он отметил, что пришел к такому выводу после того, как изучил последние посты знаменитости в социальных сетях. «Я изучал эти картинки и могу сказать, что ей очень больно. Вы можете делать с этими картинками и нанятыми операторами все, что угодно, но меня не проведешь. <...> Она очень переживает», — оценил ее состояние журналист.

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Телеведущий признался, что с уважением относится к экс-супругу Бородиной. По его мнению, Омаров поступил благородно, оставив всю недвижимость бывшей жене. «Он не настаивал ни на чем, ни на дележке имущества, что говорит о нем исключительно исчерпывающим образом. Так поступают мужики», — подчеркнул Кушанашвили.

Неофициальные данные о расставании Бородиной и Омарова появились 25 июня. Известно, что именно телеведущая подала документы на развод. 6 августа суд расторг их брак. Точную причину разрыва представители сторон не раскрывают.

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