Бывший муж Бородиной прокомментировал официальный развод песней

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров прокомментировал официальный развод, который состоялся 6 августа. Он написал об этом на своей странице в Instagram.

Бизнесмен опубликовал видео, на котором он сидит в машине и исполняет песню «Батарейка» группы «Жуки». «Все говорит об одном, что нет пути обратно, / Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка / Что у любви у нашей села батарейка», — пропел Омаров а капелла.

«Я не злой человек, во мне нет скрытой гнилости. Не гажу людям исподтишка и быстро забываю обиды. Не буду намеками обливать кого-либо грязью или тайно желать зла. У меня нет врагов и конкурентов. Люблю жизнь в любом ее проявлении. Умею молчать где надо и улыбаться там где грустно. Видеть в плохом хорошее и благодарить. Поднимать глаза и смотреть в светлое будущее с оптимизмом», — написал под видео экс-супруг ведущей.

Ранее сообщалось, что ведущая шоу «Дом-2» перед разводом переписала на мать особняк в Московской области, чтобы не делить недвижимость с блогером. Известно, что Бородина и ее муж приобрели этот дом в 2015 году за 18 миллионов рублей.

Неофициальные данные о разводе Бородиной и Омарова появились 25 июня. Отмечалось, что именно телеведущая подала документы на расторжение брака. Слухи о расставании пары ходили некоторое время, однако оба супруга ранее их не подтверждали.

Бородина и Омаров в последнее время нигде не появлялись вместе. Поженились они в 2015 году, спустя несколько месяцев у пары родилась дочь Теона.