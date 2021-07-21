Ксения Бородина переписала дом на мать перед разводом

Российская телеведущая Ксения Бородина перед разводом переписала на мать особняк в Московской области, чтобы не делить недвижимость с супругом Курбаном Омаровым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, бывшая ведущая популярного телешоу «Дом-2» и ее муж Курбан Омаров приобрели коттедж на Новорижском шоссе в 2015 году. Сумма сделки составила 18 миллионов рублей. Когда было принято решение о разводе, Бородина якобы захотела обеспечить сохранение дома в единоличной собственности и переоформила его на свою мать Инну Бородину. Это выяснилось в ходе бракоразводного процесса. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Омарова, пока не комментирует эту информацию.

Неофициальные данные о разводе Бородиной и Омарова появились 25 июня. Отмечалось, что именно телеведущая подала документы на расторжение брака. Слухи о расставании пары ходили некоторое время, однако оба супруга ранее их не подтверждали.

Бородина и Омаров в последнее время нигде не появлялись вместе. Поженились они в 2015 году, спустя несколько месяцев у пары родилась дочь Теона.