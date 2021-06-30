Муж Ксении Бородиной рассказал о попытке хакеров узнать секреты его личной жизни

Муж телеведущей Ксении Бородиной, блогер и бизнесмен Курбан Омаров рассказал, что его попытались взломать хакеры. О попытках узнать секреты его личной жизни с помощью телефонных разговоров он сообщил в Instagram.

По словам Омарова, недавно к нему обратился хакер, после чего выяснилось, что неизвестный заказал полную расшифровку звонков бизнесмена. Блогер уверяет, что в итоге вычислил злоумышленников и намерен наказать их.

«Поражаюсь с этих мышей. За спиной про меня информацию пробивать такие все крутые. А как только ткнешь в них пальцем, сдуваются, как воздушный шарик. Начинается истерика, разговоры, что "нам эти проблемы не нужны". Нужны! Вы когда все это начинали, о чем думали?» — возмутился ситуацией Омаров.

Он также отметил, что всегда интересуется людьми, которых привлекает его личная жизнь. По словам бизнесмена, работавшие против него взломщики — «не очень умные люди», так как «тупо пробивали телефон». Омаров поблагодарил подписчиков за поддержку в ситуации.

При этом на любые вопросы, касающиеся Бородиной, Омаров пока не отвечает. В связи с этим поклонники пары до сих пор не знают, что произошло между супругами. Омаров недавно опубликовал фотографию с их общей дочерью Теоной. Сама ведущая призывала не жалеть ее из-за информации о разводе.

Неофициальная информация о разводе появилась 25 июня. Отмечалось, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Бородина и Омаров поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона.