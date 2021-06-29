Ксения Бородина обратилась к поклонникам по поводу развода

Телеведущая, блогерша Ксения Бородина обратилась к поклонникам с просьбой не жалеть ее. В сторис Instagram она также высказалась по поводу развода с супругом бизнесменом Курбаном Омаровым.

Бородина заверила, что чувствует себя отлично и не нуждается в помощи в связи с расставанием. «Девчонки, я читаю директ и спасибо вам огромное», — начала она свое обращение.

Ведущая подчеркнула, что не собирается делиться своими эмоциями в соцсетях: рыдать на камеру и выпивать алкоголь. По ее словам, в сложные моменты у нее есть близкие люди, к которым она может прийти, высказаться и показать все эмоции.

«Я знаю, что вы сейчас хотите проявить огромную дозу поддержки в мой адрес, я вам за это очень благодарна, но поверьте, у меня все хорошо. (...) Мне, правда, не нужна сейчас жалость», — добавила Бородина. Блогерша также заключила, что грустные песни в ее плейлисте не являются показателем эмоциональных переживаний.

Неофициальная информация о разводе появилась 25 июня. Отмечалось, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Слухи об их расставании ходили некоторое время, однако оба супруга ранее их не подтверждали.

Пара в последнее время нигде не появлялась вместе: ни на мероприятиях, ни на отдыхе, ни в соцсетях. Это и стало одним из основных факторов к слуху об их расставании. Бородина и Омаров поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона.