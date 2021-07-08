Стала известна судьба имущества Ксении Бородиной после развода

Журналисты раскрыли судьбу имущества телеведущей и блогерши Ксении Бородиной после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Информация появилась на портале Starhit.

Как сообщает издание, знаменитость подала документы на расторжение брака в конце июня, после чего паре была назначена личная беседа на 19 июля. Сотрудники Кунцевского районного суда отметили, что иск был направлен на мировой, а не судебный участок, из чего следует, что супруги решили разойтись мирно.

«Вопросы, касающиеся раздела имущества и взыскания алиментов, решаются на судебных участках — в заявлении Омаровой К.К. об этом вопрос не стоит», — пояснили работники пресс-службы суда.

Телеведущая уже высказывалась в своем Instagram по поводу раздела имущества с Омаровым. В ответ на вопросы подписчиков Бородина написала, что загородный дом, в котором они проживали с мужем и детьми, отойдет ей. «Какие должны быть варианты?» — подчеркнула звезда.

Неофициальная информация о разводе супругов появилась 25 июня. Тогда стало известно, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Слухи об их расставании ходили некоторое время, поскольку в последнее время пара нигде не появлялась вместе, однако оба супруга ранее их не подтверждали.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона.