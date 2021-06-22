Бородина показала пачку купюр и роскошные подарки 12-летней дочери

Телеведущая Ксения Бородина показала роскошные подарки, которые ее дочь Маруся получила во время празднования дня рождения. Сторис появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала серию роликов, на которых продемонстрировала подписчикам множество пакетов разных люксовых брендов, преподнесенных девочке гостями дня рождения. На размещенных кадрах именинница открывает полученные подарки. Среди них оказались ювелирные изделия и предметы гардероба таких модных домов, как Stella McCartney, Chloé, Louis Vuitton, Fendi, а также вещи из ЦУМа.

Например, в одном из пакетов Маруся обнаружила кеды Fendi, цена которых на сайте бренда составляет около 30 тысяч рублей, а также золотую цепочку с кулоном в виде вишни бренда J-Point стоимостью 60 тысяч рублей.

Помимо этого, одноклассница, имя которой не раскрывается, подарила девочке пачку долларовых купюр и кулон с изображением Микки Мауса. Блогер Ангелина Дубровская, в свою очередь, в качестве подарка ребенку выбрала косметичку французского модного дома Louis Vuitton.

В сентябре 2020 года поклонники пристыдили телеведущую Ксению Бородину за появление на школьной линейке своих дочерей Маруси и Теоны в коротких шортах. Она надела белую рубашку, черные мини-шорты, классический пиджак и кожаные лоферы с длинными бежевыми носками. Подписчики посчитали вид Бородиной слишком откровенным для такого события.