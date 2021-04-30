Внешность Бородиной на снимке в бикини вызвала среди фанатов споры о фотошопе

Телеведущая Ксения Бородина поделилась пляжным снимком с отдыха в Дубае и вызвала споры среди поклонников. Соответствующие комментарии появились под ее новым фото в Instagram.

На размещенном в сети фото 37-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне отеля «Бурдж-эль-Араб». На ней — комплект бикини, состоящий из неоново-салатового топа и черных плавок, солнцезащитные очки, а также разноцветный шелковый платок, повязанный на голову как бандана. «Изъяны есть у каждого человека, никто не идеален ни душой, ни телом, но научитесь любить себя», — подписала Бородина пост, добавив, что на данный момент она от себя «кайфует».

Публикация набрала больше 160 тысяч лайков. Некоторые подписчики заподозрили телеведущую в фотошопе и принялись ее критиковать: «Ого! Как ноги-то у вас выросли! Что ели?», «Опять фотошоп, парус искосился», «Да, а ножки все-таки удлинила», «Тогда зачем фотошоп, если кайфуете от себя?»

Другие, напротив, восхитились телосложением звезды. «Какие изъяны, Ксения, вы идеальны!», «Красавица и умница», «Отличная фигура после двух родов! Всем бы такую», «Ксюша, ты как девочка прямо выглядишь. Молодец, стройняшка», — хвалили они.

Ранее в апреле фото Ксении Бородиной с бородой удивило ее поклонников. Она снялась распущенными волосами в розовом пиджаке с принтом в гусиную лапку и черном топе. На кадре видно, что на лицо телезвезды с помощью фоторедактора добавлены усы и щетина.