Российский телеведущий назвал улыбку Бузовой «устрашающей гримасой»

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили поделился воспоминаниями о встрече с певицей Ольгой Бузовой. В интервью актеру Вячеславу Манучарову в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» он назвал ее улыбку «устрашающей гримасой».

Кушанашвили рассказал, что в последний раз виделся с певицей на съемках проекта «Бородина против Бузовой» на ТНТ. «Я видел ее улыбку. Мне кажется, что это гримаса устрашающая. Я был отделен от нее десятью шагами, и мне казалось, что она вот-вот проклянет меня», — заявил он.

Телеведущий отметил, что Бузова с подозрением относится к «каждому жесту социума», если он только не связан с ее верными поклонниками. По его словам, певица уже заранее уверена, что все вокруг ее ненавидят. «Это девочка, совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы», — подчеркнул Кушанашвили.

Журналист также прокомментировал феномен популярности Бузовой. Он объяснил, что певица обладает «бешеным количеством энергии» и «точным знанием, что именно нужно говорить женщинам».

Ранее в Forbes подсчитали, сколько заработала Бузова с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Как выяснили журналисты, за этот период певица получила 3,3 миллиона долларов (почти 243 миллиона рублей по текущему курсу) благодаря участию в популярных телепроектах, стриминге собственных песен, съемках в кино и за счет рекламы в Instagram.