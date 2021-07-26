Раскрыты подробности нападения на бывшего возлюбленного Бузовой в эфире «Дома-2»

Стали известны подробности конфликта бывшего возлюбленного певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна с участником реалити-шоу «Дом-2» Сэмом Марданшиным, напавшим на него. Детали произошедшего Марданшин раскрыл в своем Instagram-аккаунте.

По словам Марданшина, причиной конфликта стали оскорбительные слова блогера в его адрес. Манукян обвинил мужчину в том, что он соблазнил звезду шоу Алену Опенченко, после чего бросил ее. Такое заявление взбесило Марданшина, и он набросился с кулаками на экс-возлюбленного Бузовой.

Нападавший отметил, что ему не удалось «даже дотронуться» до Манукяна. «Можете не переживать, лицо Давы в порядке, все винирчики на месте, все хорошо, тем не менее осадочек остался», — сказал мужчина. После конфликта участника «Дома-2» попросили покинуть периметр.

Как уточнил Марданшин, его больше всего разозлил тот факт, что нравоучения исходят из уст человека, «который не может похвастаться безупречной репутацией». Экс-участник телестройки заявил, что Манукян известен своими «нечестными, скользкими методами работы», и потому он «не смог проявить уважение» к блогеру.

О том, что Манукян стал одним из ведущих шоу «Дом-2» на телеканале «Ю», стало известно в конце мая. Блогер подчеркнул, что новая работа не связана с Бузовой, и ему все равно, как она относится к этому назначению.